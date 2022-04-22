Eski sevgililer arasında sular durulmuyor! Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'in telefonunu hackleyerek kişilere müstehcen mesajlar gönderdi

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şahin, ikinci bir şansı verdiği Yiğit Marcus Aral'la bir kez daha ayrıldı.

YİĞİT, ŞEVVAL'İN TELEFONUNU HACKLEDİ

İlk ayrılıklarında Şevval Şahin'in yanında gördüğü Kerem Kamışlı'yı denize attığı için yargılanan Aral, bu sefer de eski sevgilisinin telefonunu hackleme iddiasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Yiğit Marcus Aral, Şahin'in cep telefonu hattını hackleyerek rehberdeki kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Ayrılığın ardından Instagram hesabından Şevval Şahin'le olan fotoğraflarını kaldırmayan Aral, hakkındaki iddialara da cevap vermedi.