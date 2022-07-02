Eski eşi Emine Ün'ün kız kardeşi ile aşk yaşadığı söylenen Tolga Karakaş sessizliğini bozdu: İftira

Oyuncu Emine Ün ve 2021 Nisan'ında boşandığı eşi Tolga Karakaş hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz haftalarda bir alışveriş merkezinde görüntülenen Emine Ün'ün kardeşi Mine Ün ile Tolga Karakaş'ın birlikte olduğu hatta beraber yaşadıkları ileri sürüldü.

EMİNE ÜN: İKİSİNİN DE ÖZEL HAYATLARIYLA İLGİLİ BİLGİYE SAHİP DEĞİLİM

Konuyla ilgili açıklama yapan Emine Ün, kız kardeşiyle bazı sorunlardan dolayı uzun süredir görüşmediğini, bu sebepten dolayı da özel hayatıyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Ün'ün avukatı aracılığı yapılan açıklamada "Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkil Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş, herhangi bir üçüncü şahsın dahli olmaksızın, saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır. Müvekkil, ailevi bir takım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir" ifadelerine yer verildi.

Emine Ün ve Mustafa Karakaş

MUSTAFA KARAKAŞ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Eski baldızı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Tolga Karakaş da sessizliğini bozdu. Avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Karakaş, yasal yollara başvuracağını söyledi. Karakaş cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş hakkında kamuoyuna yansıyan haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş ve eski eşi Emine Ün 1 yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Boşanmanın üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen halen müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'ın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik haber ve paylaşımlar yapılmaktadır."

Tolga Karataş ve Mine Ün

"YAPILAN HABERLER İFTİRA"

Yapılan haber ve paylaşımların tamamı iftira niteliğinde olup müvekkilimiz eski eşinin hem bir anne olması hem de bir kadın olması sebebiyle bu zamana kadar birçok duruma sessiz kalmıştır. Hiçbir platformda boşanma süreci ve nedenleri ile ilgili paylaşımda bulunmamıştır. Kamuoyuna yansıyan, müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik bu haber ve paylaşımlara karşılık tarafımızca açıklamada bulunma zarureti doğmuştur. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'a yönelik onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici her türlü paylaşıma karşı ilgili yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildirmekteyiz."

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