Eski eniştesiyle evlenen Kardeniz Kılıç sessizliğini bozdu

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Kardeniz Kılıç, eski eniştesiyle evlenmesiyle gündeme geldi. İzmir'de nikâh masasına oturan fenomen isim hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Kılıç, eşinin evliliğinin 10 yıl önce bittiğini, ilişkilerinin ise 5 yıl önce başladığını belirterek 'Aldatma ya da ayırma yok' dedi.

Survivor yarışmasıyla tanınan fenomen Kardeniz Kılıç, İzmir'de Mahir Bektaş ile nikâh masasına oturdu. Ancak düğünün ardından 'kuzeninin eski eşiyle evlendi' iddiaları gündeme geldi. Kılıç, çıkan haberler üzerine açıklama yaparak ilişkilerinin 5 yıl önce başladığını ve ortada aldatma olmadığını söyledi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Kardeniz Kılıç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

HOLLANDA'DA EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Geçtiğimiz şubat ayında Hollanda'da romantik bir evlilik teklifi alan Kılıç, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmış ancak fotoğraflarda eşinin yüzünü gizleyerek merak uyandırmıştı. Bu paylaşımlar binlerce beğeni almış ve uzun süre konuşulmuştu.

İZMİR'DE NİKAH MASASINA OTURDU

Fenomen isim, hayatını Mahir Bektaş ile birleştirdi. İzmir'de düzenlenen düğününün ardından ise şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi. Survivor yarışmasıyla tanınan Kılıç'ın, amcasının kızının boşandığı kocasıyla evlendiği öne sürüldü. Hatta aile bireylerinin bu nedenle düğüne katılmadığı iddia edildi.

"KUZENİNİN ESKİ EŞİ" İDDİALARINA YANIT

Ortaya atılan söylentileri yalanlamayan Kılıç, beş yıldır birlikte olduklarını ve eşinin 10 yıl önce boşandığını söyledi. İddialara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Düğün günümüzden beri birkaç kişinin ortaya attığı asılsız haberlerin çoğalarak artması sonucu, başta eşimin eski eşinin durumdan rahatsız olması sebebiyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

"BEŞ YILDIR BİRLİKTEYİZ"

Eşimin evliliği 10 yıl önce bitmekle birlikte ilişkimiz yaklaşık 5 yıl önce başlamıştır. Ortada bahsedildiği gibi aldatma, ayırma vs. yoktur. Eşimin eski eşiyle de aramızda bir problem yoktur. Kendisi çıkan bu asılsız haberlerden oldukça rahatsız. Anlaşmazlık sonucu bitmiş bir evliliğin ardından oldukça medeni bir şekilde iletişim devam etmektedir.

Ben etkileşim almak için yapılan bu haberleri önemsemem, de konuyla ilgili hiçbir problem olmamasına rağmen bir kadının bu paylaşımlarla canının sıkılmasını ve gündelik hayatının etkilenmesini istemiyorum.

Ayrıca, konuyla ilgili çıkan tüm asılsız haber ve hakaretlerle ilgili hukuki süreçler başlatılacaktır

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

fakir yapsa adı sapık olur, bunlara serbest tabi

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu

Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu
