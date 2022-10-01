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Oyuncu Berk Atan, eski aşkı Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı

Magazin Haberleri

Gönül Dağı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Berk Atan, bir dargın bir barışık olduğu eski sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı. İkili, dün akşam gittikleri konserde görüntülendi.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda "Taner" karakterini oynayan Berk Atan, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, bir süredir sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşıyor. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden ikili, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha ayrılmıştı.

BİR KEZ DAHA BARIŞTILAR

Geçtiğimiz hafta bir etkinlikte görüntülenen Berk Atan, "Bir ilişkiye bitsin veya kavga edilsin diye başlanmıyor. Ayrılıklar ve barışmalar olabiliyor" diyerek kafaları karıştırmıştı. Açıklamasıyla dikkat çeken Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu çifti, ilişkilerine bir şans daha verdi. İkili, dün akşam Sarıyer'de bir mekanda görüntülendi. Atan ve Yağcıoğlu'nun sarmaş dolaş hali çevredekilerin dikkatini çekti.

Oyuncu Berk Atan, eski aşkı Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. 32 yaşındaki Yağcıoğlu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Çeşitli kanallarda spor spikerliği yapan Yağcıoğlu uzun süredir sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor. Gökhan Balarası ile kısa süreli bir evlilik yapan Selin Yağcıoğlu'nun Su isminde bir kızı var.

Oyuncu Berk Atan, eski aşkı Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı

Oyuncu Berk Atan, eski aşkı Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı

Oyuncu Berk Atan, eski aşkı Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı

Oyuncu Berk Atan, eski aşkı Selin Yağcıoğlu ile bir kez daha barıştı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Selin Yağcıoğlu Gönül Dağı Berk Atan İstanbul Magazin Haberler

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