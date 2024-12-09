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Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü halleri beğeni topladı

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Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile birlikte umreye gitti. O anlarını sosyal medyadan paylaşan Işık'ın tesettürlü halleri hayranlarının büyük beğenisini topladı.

Survivor'a katılan Sahra'nın yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmak istemesi gündem olmuş bu konu uzun süre konuşulmuştu. Yarışmanın yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Işık'ın evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilmişti. 2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin evliliklerini kurtarmak için çift terapistine dahi başvurduğu öne sürülmüştü.

Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü hali çok beğenildi

KRİZ AŞILDI, UMREYE GİTTİLER

Evliliklerindeki krizi aşmayı başaran çift, son olarak Umre ibadetlerini gerçekleştirmek için Suudi Arabistan'a gitti. Işık, Umre anlarını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü hali çok beğenildi

TESETTÜRLÜ HALLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ünlü ismin tesettürlü hali dikkat çekerken sosyal medyada yorum yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medyada "Allah kabul etsin", "Allah hepimize nasip etsin" gibi yorumlar yapıldı.

Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü halleri beğeni topladı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Ünlü değildi şimdi ünlü oldu.

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıOcean Express cargo Ltd:

Botox..Bi dolu estetik işlem sonra Umre..İslamiyet bu şekilde pazara düştü..Ben inanmıyorum amaç ın ibadet olduğuna

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme20
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Haber Yorumlarıİsmet Gunasti:

Allah kabul etsin

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarımasteng aston:

Para bitti demekki.kazanc kapisi basini ortmek.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıSabri:

işiniz gücünüz gösteriş be bi kerede şu ibadeti gizli yapın gözüne sokmak nedir bize göstersen ne Allaha kabul ettirmeye çalışin

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıKara_kalem:

TABİKİ UMREDEN PAYLAŞIM LAZIM ALLAH İÇİN TAKİPCİ İÇİN ALLAH SİZİ BİLDİPİ GİBİ YAPAIM EEEE A BABALARI NAMZADAN SECDE ETMEYE KADAR FOTOĞRAF PAYLAŞIRSA CEMAAT SIÇAR

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıWingchun07 null:

çıkar için herkes dini kullanıyor. ne kullanışlıymış

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıASar Gnc:

ne olursa olsun, botoxluda olsa ne olursa olsun, kadin gitmis. okadar insan gidiyor onlarin günahi yokmu? yarisindan cogu nereye neye gittigini bile tam olarak bilmiyor. Allah bilir kimin neyi kabul olcak. laf etmeyin bence.

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıMapo 77:

arab kardeslerimi,e dikkat edelim

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Haber YorumlarıKral Çplak:

Saçmalık her insan kendi kafasına göre Müslümanlık uyduruyor.

Yorum Beğen15
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