Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı - Haberler

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Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan ve kendisini eve kapatan Ece Erken, sosyal medya hesabından ilk kez güldüğü bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda 27 Ocak günü silahlı saldırıya uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken de bu zorlu süreci evinde ailesiyle geçirdi.

HAFTALAR SONRA GÜLDÜĞÜ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından sık sık eşinin cinayetinde adı geçen isimlerle ilgili paylaşımlar yapan Ece Erken, zor günleri yavaş yavaş geride bırakmaya başladı. Her fırsatta yaşadığı acıyı dile getiren Erken, dün oğlunu dişçiye götürdü. Bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Verdiği kilolarla takipçilerinin dikkatini çeken Ece Erken, gelen mesajların ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak "Evet zayıfladım ama Allah'ın izniyle toparlayacağım" dedi.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Instagram, Ölüm, Magazin, Haberler

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