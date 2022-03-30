Pinhani konseri sırasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kültür AŞ'nin düzenlediği 'İstanbul Kavuştayı' etkinlik serisi kapsamında Pinhani grubu, 27 Mart Pazar günü Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Konser için meydanı dolduran kalabalık içindeki iki grup, iddiaya göre laf atma sebebiyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Daha sonra kavga eden gruplar koşarak meydandan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Magazin