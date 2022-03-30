Pinhani konseri sırasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu - Haberler

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Pinhani konseri sırasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Demirören Haber Ajansı - Magazin
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Esenyurt'ta İBB'nin düzenlediği Pinhani müzik grubunun sahne aldığı konser sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kültür AŞ'nin düzenlediği 'İstanbul Kavuştayı' etkinlik serisi kapsamında Pinhani grubu, 27 Mart Pazar günü Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Konser için meydanı dolduran kalabalık içindeki iki grup, iddiaya göre laf atma sebebiyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Daha sonra kavga eden gruplar koşarak meydandan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Pinhani konseri sırasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Pinhani konseri sırasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Pinhani konseri sırasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Demirören Haber Ajansı / Magazin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt, Pinhani, Konser, Magazin, Güncel, Haberler

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