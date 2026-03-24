Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

Sarıyer'de bulunduğu binanın 16. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin vasiyetinde cenazesinin teslim edilmesini istediği isim olan ancak son isteği yerine getirmeyen Polat Yağcı da törene katılarak son görevini yerine getirdi. Törenin ilgi odağı olan Yağcı, Köse'ye gösterilen tepkiler hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve "İyi günde, kötü günde çok şey değişebiliyor. Herkesin kendi düşüncesi, bir şey demiyorum." dedi.

  • Erol Köse'nin cenazesini vasiyetinde belirttiği gibi Polat Yağcı teslim almadı.
  • Erol Köse'nin cenaze törenine Hande Yener, Ferhat Göçer-Ömür Gedik çifti, Orhan Gencebay ve Sevim Emre katıldı.
  • İbrahim Tatlıses, Erol Köse'nin cenaze törenine katılmayıp çelenk gönderdi.

Ünlü yapımcı Erol Köse, bulunduğu binanın 16. katından düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Köse bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yaşarken büyük polemiklere neden olan Köse ölümüyle de çok konuşuldu.

VASİYETİ YERİNE GELMEDİ

Vasiyetinde, "Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin" diyen Erol Köse'nin bu isteğini yerine getirmeyen ve cenazeyi teslim almayan yapımcı Polat Yağcı cenaze törenine katıldı.

Yağcı, Erol Köse'ye ölümünün ardından gösterilen tepkilerin sorulması üzerine kısa bir cevap verdi. Ünlü yapımcı camia içindeki kırgınlıkları ve değişen dengeleri işaret eden şu ifadeleri kullandı:

"Çok bir şey söylemek istemiyorum. Bizim işimiz biraz kaygan bir zemin olduğu için; iyi günde, kötü günde çok şey değişebiliyor. Herkesin kendi düşüncesi, bir şey demiyorum."

BİR AVUÇ KİŞİ UĞURLADI

Vakit namazının ardından törensiz bir bir şekilde defnedilmek istendiğini belirten Erol Köse'nin cenazesini bir avuç insan toprağa verdi.

Türk müzik piyasasına yön veren isimlerden biri olan Erol Köse'nin cenaze töreninde, sanat camiasından katılımın azlığı dikkat çekti. Törende Hande Yener, Ferhat Göçer-Ömür Gedik çifti ile Orhan Gencebay ve Sevim Emre hazır bulunarak Köse'ye son görevlerini yerine getirdi.

İBRAHİM TATLISES ÇELENK GÖNDERDİ

Vefat haberinin ardından derin üzüntüsünü dile getiren İbrahim Tatlıses de törene bizzat katılmadı ve çelenk göndermekle yetindi.

SANAT DÜNYASINDAN TEPKİ YAĞDI

Ünlü yapımcı Erol Köse, ölümüyle sadece yas değil, yıllardır biriken hesaplaşmaları da beraberinde getirdi. Atilla Taş, Nez, Cenk Eren gibi isimler, "Hakkımı helal etmiyorum" derken, İbrahim Tatlıses bir veda paylaşımı yapmıştı. Doğuş, Rober Hatemo gibi isimler de her şeye rağmen haklarını helal ettiklerini dile getirmişti.

Elif Yeşil
