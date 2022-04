Erol Köse, klibinde cesur sahneler bulunan Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu: Donunu gösterdiysen kariyerin bitmiştir

Dipsiz Kuyumi Yalnız Çiçek, Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta gibi şarkılarıyla adını geniş bir kitleye duyurarak genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki'nin merakla beklenen Take It Or Leave It şarkısının klibi dün akşam yayınlandı. Klipte yer alan sahnelerden dolayı sosyal medyada gündem olan Tilki'ye bir tepki de Erol Köse'den geldi.

KLİPTEKİ SAHNELER ÇOK CESUR BULUNDU

Aleyna Tilki, klibinde motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kalıyor. Tilki klibin ilerleyen dakikalarında ise iç çamaşırıyla odasında dans ediyor. 22 yaşındaki genç şarkıcının klipte göğüslerini bant kullanarak sansürlemesi de dikkat çekti. Klipteki sahnelerden rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı Aleyna Tilki'nin Lolipop klibiyle çok konuşulan Gülşen'e benzemeye çalıştığını söyleyerek eleştirdi.

EROL KÖSE: DONUNU GÖSTERDİYSE KARİYERİ YERLE BİR OLMUŞTUR

YouTube'da yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Erol Köse, Aleyna Tilki'yi sert bir dille eleştirdi. Sivri diliyle tanınan Köse de canlı yayında şunları söyledi: "Aleyna Tilki cümle aleme Ramazan günü donunu göstermek zorunda kaldıysa kariyeri yerle bir olmuştur. İngilizce 3 single yapmıştır. Hiçbiri de tutmamıştır. Daha önce bu kızımızın 100 milyonlarca dinlenmiş klipleri, patlamış şarkıları vardır. Ama İngilizce sevdasına son 3 yıl ve birazda ekibini dinlemeyip 'ben oldum artık' havasına girince yerle bir olmuştur. Ne menajerini ne de basın danışmanını dinlememektedir.

"BİR SONRAKİ ETABINIZI AHLAK POLİSİ HUZURUNDA YAPACAKSINIZ"

Ben her şeyi bilirim deyince işte bildiğin bu. Şimdi bu şuraya geliyor 'İşte Gülşen o kadar açtıysa ben daha ilerisine giderim. Güzelim bir sonraki etabınızı zaten ahlak polisi huzurunda yapacaksınız. Bu ne ya? Bakın erotizm ile pornografi birbirinden farklıdır. Bu çiğ. Türk gençleri senin donunu niye görsün ya? Bu kostüm falan değil bu don kardeşim. Bu gördüğüm Aleyna Tilki'nin çaresizliğidir. Ben bu işin feriştahını yapmış adamım. Ama orada bile ışık oyunları ve estetik değerler var. Bakın kaliteyle çiğlik arasında bir çekim farkı vardır. Aleyna Tilki'nin markasına yakışmayacak ucuzlukta bir klip."