Erol Köse hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen ünlü yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak'taki Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan düşerek hayatını kaybetti.

İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Magazin dünyasını sarsan bu ani ölüm sonrası Köse'nin intihar mı ettiği yoksa düşerek mi hayatını kaybettiği yapılacak incelemelerden sonra belli olacak.

OLAYDAN HEMEN ÖNCE YARDIMCISINI GÖNDERMİŞ

Erol Köse ölümünden önce evde çalışan yardımcısına "Sen evden çık, benim misafirim gelecek" dediği, yardımcısı evden çıktıktan 20 dakika sonra da olayın gerçekleştiği öğrenildi.

EROL KÖSE KİMDİR?

21 Eylül 1965 yılında Elazığ'da doğan Erol Köse, Türkiye'nin en tanınmış yapımcı ve eski şarkıcılarından biri. Müzik hayatına "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla başlamış, sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle yapımcılık kariyerine başladı.

Asker emeklisi Abdülkadir ile Zülfi'nin çocuğu olan Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken müzik sektörüne girmişti. 2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.

CEM UZAN MİLLETVEKİLİ ADAYI YAPMIŞTI

Çalıştığı kişilerin ünlü olmasıyla Yeşim Salkım, eşi Hakan Uzan ile Köse'yi tanıştırdı. İkilinin anlaşmasıyla Köse, Uzan'ın müzik şirketinin ortağı oldu. Yüzde 51 pay sahibi olan Köse, Rumeli konserlerini yapmaya başladı. Bu ortaklık sürecinde de Köse, Cem Uzan ile tanıştı. Cem Uzan, Köse'ye Genç Parti milletvekilliği adaylığı önerdi. Fakat seçimler sonrası partinin yeterli oy sayısı alamamasıyla Köse, milletvekili olamadı.

İKİ KERE VURULDU

Erol Köse, ayrıca bir kere topuğundan bir kere de bacağından olmak üzere iki kere vuruldu. Vurulmasıyla ilgili 2011 yılında konuşan Köse, "Kimseye boyun eğmem bu vurulma olayından önce de mafyaya haraç vermediğim için vuruldum" sözlerini kullandı. İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan isminde bir kızı bulunmaktadır.

Kaynak: Haberler.com