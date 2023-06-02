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Erkek arkadaşını etkilemek için kalça ameliyatı olan model hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Kalçasının daha büyük olmasını isteyen erkek arkadaşını etkilemek için, merdiven altı bir klinikte bıçak altına yatan model Lygia Fazio, gelişen komplikasyonlar sonrası hayatını kaybetti.

Brezilya'dan Lygia Fazio, 31 Mayıs Çarşamba günü arka sokakta bir klinikte geçirdiği operasyonun ardından hayatını kaybetti. Modelin ölüm haberi Instagram hesabından sevenleri tarafından duyuruldu.

DAHA ETKİLEYİCİ KALÇAYA SAHİP OLMAK İSTEMİŞ

Geçen yıl verdiği bir röportajda 40 yaşındaki model,daha etkileyici bir kalçaya sahip olmak için baskı hissettiğini ve hedeflerine ulaşmak için ameliyat olacağını açıklamıştı. Erkek arkadaşını da etkilemek istediğini dile getiren model sokak arasında bir klinikte ameliyat oldu.

Erkek arkadaşını etkilemek için kalça ameliyatı olan model hayatını kaybetti

VÜCUDU ENFEKSİYON KAPTI

Lygia Fazio kalçasına taktırdığı implantın hareket etmesi ve sağa sola kayması sonrası yeniden bıçak altına yatarak implantı aldırdı. Ancak modelin vücudu enfeksiyon kaptı. 3 hafta önce hastaneye kaldırılan Lygia Fazio, hayatını kaybetti. Lygia Fazio'nın 2'de çocuğu vardı.

Erkek arkadaşını etkilemek için kalça ameliyatı olan model hayatını kaybetti

Erkek arkadaşını etkilemek için kalça ameliyatı olan model hayatını kaybetti

Erkek arkadaşını etkilemek için kalça ameliyatı olan model hayatını kaybetti

Erkek arkadaşını etkilemek için kalça ameliyatı olan model hayatını kaybetti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Brezilya kalçası Brezilya Magazin Haberler

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