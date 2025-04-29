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Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Benzerlikleri şaşırttı

Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Benzerlikleri şaşırttı
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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, İngiltere'de eğitim gören oğlu Cano ile katıldığı ödül gecesinde büyük ilgi topladı. Baba-oğulun benzerliği dikkat çekerken, sosyal medyada "Aynı babası", "Çok yakışıklı olmuşlar", gibi övgü dolu yorumlar yağdı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, önceki akşam düzenlenen ödül töreninde sürpriz bir isimle objektiflere yansıdı. İngiltere'de eğitim hayatını sürdüren oğlu Cano Petekkaya ile birlikte geceye katılan sanatçı, hem şıklığı hem de baba-oğul arasındaki sıcak ilişkiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Benzerlikleri şaşırttı

Törene özel hazırlanan Erkan Petekkaya, klasik tarzdaki zarif takım elbisesi ve karizmatik duruşuyla geceye damgasını vurdu. Ancak geceye asıl damga vuran an, uzun bir süredir İngiltere'de yaşayan Cano'nun babasıyla birlikte kırmızı halıya adım atması oldu. İkili, rahat tavırları ve samimi sohbetleriyle hem katılımcıların hem de basın mensuplarının ilgi odağı haline geldi.

Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano babasının boyunu geçti! Benzerlikleri şaşırttı

Törende çekilen karelerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiliye övgü dolu yorumlar yağdırdı. "Babasıyla tıpatıp aynı", "Cano büyümüş de babasının yolundan gidiyor", "Çok yakışıklı olmuşlar, gurur verici" gibi ifadeler, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSukru Gurbuz:

YoOoO Admin nerde benziyormuş

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