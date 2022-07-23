Ereğli'de konser veren Gülşen'e Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan olay sözler: Seni kapalı görmeye alışkın değiliz - Haberler

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Ereğli'de konser veren Gülşen'e Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan olay sözler: Seni kapalı görmeye alışkın değiliz

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşam "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Zonguldak Ereğli'de konser verdi. Gülşen'in sahneye siyah göbek dekolteli kıyafetle çıktığını gören Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" demesi konsere damga vurdu.

Sefo, Gülşen ve Edis, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında sahneye çıktı. Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen festivalde alanı dolduran vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.

POSBIYIK: GÜLŞEN'İ KAPALI GÖRMEYE ALIŞKIN DEĞİLİZ

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti. Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, Ereğli'deki konserinde göbek dekolteli siyah bir kıyafet tercih etti. Hediyelerini vermek için sahneye çıkan Posbıyık da Gülşen'in kıyafetine yorumsuz kalamadı. Espri yapan Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi. Posbıyık'ın sözleri eşi Neriman Posbıyık ve Gülşen'i güldürdü.

Ereğli'de konser veren Gülşen'e Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan olay sözler: Seni kapalı görmeye alışkın değiliz

Ereğli'de konser veren Gülşen'e Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan olay sözler: Seni kapalı görmeye alışkın değiliz

Ereğli'de konser veren Gülşen'e Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan olay sözler: Seni kapalı görmeye alışkın değiliz

Ereğli'de konser veren Gülşen'e Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan olay sözler: Seni kapalı görmeye alışkın değiliz

Ecem Altan
Ecem Altan
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Halil Posbıyık Zonguldak Ereğli Gülşen Magazin Haberler

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