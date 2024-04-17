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Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak ilk nikahını kıydı

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31 Mart Yerel Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçilen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, ilk nikah kıyma görevini gerçekleştirdi.

ÇİFTLE POZLAR VERDİ

Oyunculuk performansının yanı sıra yeni göreviyle de vatandaşların büyük ilgisini gören Beşikçioğlu'nun ilk nikah töreni, Etimesgut Belediyesi'nin X hesabından yayınlandı. Nikahtan karelerin yayınlandığı paylaşımda "Belediye Başkanımız Sayın Erdal Beşikçioğlu Berkay Dinçsoy ve Mine Kaya çiftinin nikahlarını kıyarak, çiftimize ömür boyu mutluluklar diledi" ifadelerine yer verildi.

Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak ilk nikahını kıydı

İLK SAHNESİNE ÇIKMIŞTI

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzde 56.62 oy oranı ile Etimesgut Belediye Başkanı seçilen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde de Tatbikat Sahnesi'nde Acting oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Beşikçioğlu, oyuncu kimliğinin yanı sıra artık belediye başkanı sıfatını da taşıyor.

İşte nikah töreninden kareler...

Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak ilk nikahını kıydı

Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak ilk nikahını kıydı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Ecem Altan
Ecem Altan
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