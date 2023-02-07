Enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan haber alınamıyor! Ablası gözyaşları içinde yardım istedi

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve annesi Hatay'da meydana gelen depremde göçük altında kaldı. Annesi ve kardeşine ulaşamadıklarını söyleyen acılı abla, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde video yayınlayarak yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde depremi Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz da annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz da çektiği videoyla ailesi için yardım istedi.

"LÜTFEN YARDIM EDİN"

Hatay'da yaşayan kardeşi Taha Duymaz ve annesinin akraba ziyaretine gittikleri esnada depreme yakalandıklarını söyleyen acılı abla Semiha Duymaz, "Orada hiç kimse yok göçük altında kalmışlar, Akevler Betonsan, lütfen yardım edin" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

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