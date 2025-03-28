Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan operasyonda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ENİŞTESİ ARANIYOR

Geçtiğimiz hafta yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltı listesinde medya, iş dünyasından dikkat çeken isimler de vardı. Bu isimlerden biri de Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl'dı. Açıl yurt dışında yaşadığı için gözaltına alınamamış ve hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

GÖZALTILARLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Merthan Açıl bu süreçte apar topar sosyal medya hesaplarını da kapatırken Subaşı ise tatiline devam etti. Önce "Çocukları serbest bırakın" paylaşımı yapan Subaşı daha sonra ise "Sürekli olarak Allah bize hatırlatıyor" notuyla şunları yazdı: "Biz zenginliğiz. Biz değeriz. Biz gücüz. Gürültüyle değil sessizlikle. Alabilmek ve geri verebilmek ibadet budur. Hayat budur."