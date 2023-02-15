En yakın arkadaşı depremde hayatını kaybeden Mine Tugay üzüntüsünü paylaştı: Gittiğine inanmak istemiyorum

Usta oyuncu Orhan Aydın'ın depremde hayatını kaybeden kızı Eylem Şafak Aydın ile yakın arkadaş olan oyuncu Mine Tugay, ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tugay, "Son sözlerin 'ufak tefek yaralarım var ama iyiyim'miş. Biz yetişemedik Eylem, biz senin gibi güzel ruhlara, milyonlarca cana yaşamlarını veremedik. Çok öfkeliyim kız kardeşim... Seni çok özlüyorum. Gittiğine hala inanmak istemiyorum" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Cenaze için annesiyle Hatay'a giden oyuncu Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın da enkaz altında kaldı. Günler sonra cansız bedeni çıkarıla Aydın, geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlandı. Eylem Şafak Aydın'ın yakın arkadaşlarından oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

"BENİ TEKRAR UMUDA ÇEKTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ARKADAŞIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Tugay, şu ifadeleri kullandı: "Son sözlerin 'ufak tefek yaralarım var ama iyiyim'miş Eylem. Sen buradan gidene kadar o beş gün boyunca bana yaşattığın umut için, tükendiğim her anda beni tekrar umuda çektiğin için, bana umut gerçekten nedir öğrettiğin için teşekkür ederim arkadaşım. 'Bu kadar mı çaresiziz?' dedim günlerce gelmeyen vinç yüzünden seni kurtarmak için çalışan insanlara... ''Evet, bu kadar çaresiziz'' dediler. İnanmadım buna. Bütün kötü şeye rağmen direndiğini biliyordum çünkü…"

"GİTTİĞİNE İNANMAK İSTEMİYORUM"

"Biz yetişemedik Eylem, biz senin gibi güzel ruhlara, milyonlarca cana yaşamlarını veremedik. Çok öfkeliyim kız kardeşim... Seni çok özlüyorum. Gittiğine hala inanmak istemiyorum... Özür dilerim Eylem, özür dilerim." Berna Laçin, Begüm Kütük, Nursel Köse, Hasibe Eren ve Fatma Toptaş, paylaşıma yorum yaparak taziye dileklerini sundu.

ORHAN AYDIN'IN EVLAT ACISI

Kızının ölümüyle yıkılan usta oyuncu Orhan Aydın, sosyal medya hesabından yaşadığı büyük acıyı paylaşmıştı. Twitter hesabından kızının fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Kalbimde cam kırıklar var. 11 Şubat 2023..." notunu yazdı.