'En etkili 100 kişi' listesine giren Haluk Levent, ödülünü reddetti

Time dergisinin "En etkili 100 kişisi" listesine giren Haluk Levent ödülü reddetti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Levent, "İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerin ardından afet bölgesine giderek kurucusu olduğu Ahbap derneği ile yaptığı yardımlar adından söz ettiren Haluk Levent, Time dergisinin "En etkili 100 kişisi" listesi için önerildi. Türkiye'den 182 kişinin önerildiği listeye girerek ödüle layık görülen Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle geldi.

ÖDÜLÜ REDDETTİ

Levent, Time dergisinin "en etkili 100 kişisi" listesine girdiğini, "İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim" sözleriyle duyurdu. Ancak ödülü reddettiğini ve ABD'ye gitmeyeceğini söyleyen ünlü isim, "Twitter'da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap'ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika'ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım" dedi.