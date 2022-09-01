Emine Ün'ün kızı Duru güzellikte annesini geçti

Ünlü oyuncu Emine Ün, Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile fotoğrafını paylaştı. 17 yaşına girecek olan Duru, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekerken, güzellikte onu geride bıraktı.

2003 yılında nikah masasına oturan Emine Ün ile Emre Kınay evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı. İkilinin evliliğinden dünyaya gelen kızları Duru büyüdü.

"ÖYLE DE GÜZEL"

Ünlü oyuncu Ün, kızıyla aynı karede yer aldığı görüntüsünü sosyal medya hesabından "Öyle de güzel, böyle de güzeldir benim kızım" notuyla yayınladı.

"ALLAHIM HANGİSİ SENSİN DİYE BAKTIM"

17 yaşına basacak olan Duru'nun annesi Emine Ün'e olan benzerliğini herkes bilse de ikilinin birlikte yaptığı paylaşımlar en yakınlarını bile şaşırtıyor. Ünlü sunucu Ebru Akel de Ün'ün paylaşımına, "Allahım hangisi sensin diye baktım" yorumunu yaptı.