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İğne ipliğe dönen Elçin Sangu, son haliyle şaşkına çevirdi

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Yeni sezonda bir müzikalde rol alacak olan güzel oyuncu Elçin Sangu, adeta bir deri bir kemik kaldı. Nişantaşı'nda görüntülenen Elçin Sangu'nun sayılan kemikleri dikkat çekerken dişlerini yaptırdığı için soruları yanıtsız bıraktı.

Yıllar önce Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Kiralık Aşk dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Elçin Sangu, değişimiyle dikkat çekti. Bu sezon ekranda yer almayan ve 'Jekyll & Hyde' isimli müzikalde dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Bir diş kliniğinden çıkarken objektiflere takılan Sangu, "Dişlerime dolgu yaptırdım. Ağzım uyuşuk olduğu için konuşamıyorum şu anda" diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu. Elçin Sangu, bu arada makyajsız haliyle de dikkat çekti.

İğne ipliğe dönen Elçin Sangu, son haliyle şaşkına çevirdi

HAYKO CEPKİN'LE BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Robert Louis Stevenson'ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü 'Jekyll & Hyde' müzikali, Antre Production yapımıyla çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile sahneye taşınıyor. 23 Ekim 2022 tarihindeki ilk gösterimle izleyici karşısına çıkacak olan müzikalin başrolünü Elçin Sangu ve Hayko Cepkin üstleniyor.

İğne ipliğe dönen Elçin Sangu, son haliyle şaşkına çevirdi

İğne ipliğe dönen Elçin Sangu, son haliyle şaşkına çevirdi

İğne ipliğe dönen Elçin Sangu, son haliyle şaşkına çevirdi

İğne ipliğe dönen Elçin Sangu, son haliyle şaşkına çevirdi

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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