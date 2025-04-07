CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek

CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! Dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı
Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı

Piyasalarda deprem! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu

Bakanlık yasakladı! Mutfakların vazgeçilmezi ülkeden çıkamayacak
Şişli'de kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü

İstanbul'un göbeğinde kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü

Elbisesinin sol tarafı açılan ünlü oyuncu, iki kez üst üste frikik verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netflix'in yeni dizisi 'Running Point'in tanıtım etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan Kate Hudson, derin dekolteli elbisesinin iki kez açılmasıyla zor anlar yaşadı. Oyuncu, elbisenin açıldığı anları gülerek geçiştirdi ve durumu espriyle karşıladı. Hudson, Mindy Kaling'in yapımcılığını üstlendiği 'Running Point' dizisinde Isla Gordon karakterini canlandırıyor.

Netflix'in yeni dizisi "Running Point"in tanıtım etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan Kate Hudson, derin dekolteli elbisesinin art arda iki kez açılmasıyla zor anlar yaşadı.

The Paley Center for Media'da yaklaşık 200 kişilik bir izleyici kitlesi önünde gerçekleşen panelde, moderatör Samantha Barry'nin sorularını yanıtlarken Hudson'ın elbisesinin sol tarafı aniden açıldı. Ünlü oyuncu hemen eliyle açılan kısmı kapatmaya çalışırken, dizideki rol arkadaşları Justin Theroux ve Brenda Song yardımına koştu.

"Bunu beklemiyordunuz!" diye gülerek durumu kurtarmaya çalışan Hudson, kendisine yardım eden Theroux'nun "Burada bir trafik kazası var" esprisine "Bunu kasten yaptım" diyerek karşılık verdi.

Kazanın ardından panel devam ederken, yaklaşık 30 dakika sonra aynı sorun tekrar yaşandı. Salonda gülüşmelere neden olan bu ikinci kazada Theroux, "Bu artık sıkıcı olmaya başladı" yorumuyla ortamı yumuşattı.

45 yaşındaki Oscar adayı oyuncu, Mindy Kaling'in yapımcılığını üstlendiği "Running Point" dizisinde parti kızından basketbol takımı sahibine dönüşen Isla Gordon karakterini canlandırıyor. Geçtiğimiz hafta dizinin ikinci sezon onayı aldığı duyuruldu.

Oyunculuğunun yanı sıra müzik kariyerine de ağırlık veren Hudson, 17 Mayıs'ta "Glorious" adlı ilk stüdyo albümünü piyasaya sürdü. Ünlü sanatçı, 24 Mayıs'ta Kaliforniya'daki BottleRock Napa Valley müzik festivalinde sahne alacak.

Üç çocuk annesi olarak özel hayatını ve kariyerini bir arada yürüten Hudson, ağabeyi Oliver Hudson ile birlikte "Sibling Revelry" adlı podcast programıyla da dinleyicileriyle buluşuyor.

Elbisesinin sol tarafı açılan ünlü oyuncu, iki kez üst üste frikik verdi

Elbisesinin sol tarafı açılan ünlü oyuncu, iki kez üst üste frikik verdi

Elbisesinin sol tarafı açılan ünlü oyuncu, iki kez üst üste frikik verdi

Elbisesinin sol tarafı açılan ünlü oyuncu, iki kez üst üste frikik verdi

Elbisesinin sol tarafı açılan ünlü oyuncu, iki kez üst üste frikik verdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

bilerek açıyor ne firikigi, reklamın iyisi kötüsü olmaz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.