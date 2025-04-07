Elbisesinin sol tarafı açılan ünlü oyuncu, iki kez üst üste frikik verdi

Netflix'in yeni dizisi "Running Point"in tanıtım etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan Kate Hudson, derin dekolteli elbisesinin art arda iki kez açılmasıyla zor anlar yaşadı.

The Paley Center for Media'da yaklaşık 200 kişilik bir izleyici kitlesi önünde gerçekleşen panelde, moderatör Samantha Barry'nin sorularını yanıtlarken Hudson'ın elbisesinin sol tarafı aniden açıldı. Ünlü oyuncu hemen eliyle açılan kısmı kapatmaya çalışırken, dizideki rol arkadaşları Justin Theroux ve Brenda Song yardımına koştu.

"Bunu beklemiyordunuz!" diye gülerek durumu kurtarmaya çalışan Hudson, kendisine yardım eden Theroux'nun "Burada bir trafik kazası var" esprisine "Bunu kasten yaptım" diyerek karşılık verdi.

Kazanın ardından panel devam ederken, yaklaşık 30 dakika sonra aynı sorun tekrar yaşandı. Salonda gülüşmelere neden olan bu ikinci kazada Theroux, "Bu artık sıkıcı olmaya başladı" yorumuyla ortamı yumuşattı.

45 yaşındaki Oscar adayı oyuncu, Mindy Kaling'in yapımcılığını üstlendiği "Running Point" dizisinde parti kızından basketbol takımı sahibine dönüşen Isla Gordon karakterini canlandırıyor. Geçtiğimiz hafta dizinin ikinci sezon onayı aldığı duyuruldu.

Oyunculuğunun yanı sıra müzik kariyerine de ağırlık veren Hudson, 17 Mayıs'ta "Glorious" adlı ilk stüdyo albümünü piyasaya sürdü. Ünlü sanatçı, 24 Mayıs'ta Kaliforniya'daki BottleRock Napa Valley müzik festivalinde sahne alacak.

Üç çocuk annesi olarak özel hayatını ve kariyerini bir arada yürüten Hudson, ağabeyi Oliver Hudson ile birlikte "Sibling Revelry" adlı podcast programıyla da dinleyicileriyle buluşuyor.