Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda yapılan incelemelerde ses getirecek bir videoya rastlandığı iddia edildi.

BOMBA İDDİA: VİDEOYU ÇEKİP CEM YILMAZ'A ATMIŞ

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderildiği öne sürülen videoda Cebeci'nin halk arasında likit esrar olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullandığı ifade edildi.

CEM YILMAZ'DAN CEVAP: BEN O İŞLERİ 1998'DE BIRAKTIM

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda tespit edilen yazışma kayıtlarına göre Cem Yılmaz'ın kendisine gönderilen bu uyuşturucu içerikli video karşısında, "Ben o işleri 1998'de bıraktım" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.

"TMSF TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDI" İDDİASI

Öte yandan Habertürk'te yaşanan gelişmelerin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine de son verildiği iddia edildi.

HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekildiği öne sürülen fotoğrafının telefonunda bulunduğu iddiasını yalanlamıştı. Telefonunun incelemede olduğunu belirten Cebeci, "İddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur. Mehmet Akif Ersoy ile sosyal hayatımda yalnızca bir kez tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda ayak üstü birkaç dakika sohbet ettim. Bunun dışında iş yeri dışında bir görüşmem, buluşmam ya da sosyal bir aktivitem olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikleri öğrenildi.