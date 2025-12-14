Haberler

Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda yapılan incelemede ortaya çıkan görüntülerde, halk arasında likit esrar olarak bilinen bir maddeyi cihaz aracılığıyla kullandığı anların yer aldığı ve Cebeci'nin videoyu ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderdiği öne sürüldü.

  • Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda yapılan incelemelerde, likit esrar kullandığı iddia edilen bir video bulunduğu öne sürüldü.
  • Cem Yılmaz'ın, kendisine gönderildiği iddia edilen uyuşturucu içerikli videoya 'Ben o işleri 1998'de bıraktım' şeklinde yanıt verdiği tespit edildi.
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verildiği iddia edildi.

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda yapılan incelemelerde ses getirecek bir videoya rastlandığı iddia edildi.

BOMBA İDDİA: VİDEOYU ÇEKİP CEM YILMAZ'A ATMIŞ

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderildiği öne sürülen videoda Cebeci'nin halk arasında likit esrar olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullandığı ifade edildi.

Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

CEM YILMAZ'DAN CEVAP: BEN O İŞLERİ 1998'DE BIRAKTIM

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda tespit edilen yazışma kayıtlarına göre Cem Yılmaz'ın kendisine gönderilen bu uyuşturucu içerikli video karşısında, "Ben o işleri 1998'de bıraktım" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.

Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

"TMSF TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDI" İDDİASI

Öte yandan Habertürk'te yaşanan gelişmelerin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine de son verildiği iddia edildi.

HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekildiği öne sürülen fotoğrafının telefonunda bulunduğu iddiasını yalanlamıştı. Telefonunun incelemede olduğunu belirten Cebeci, "İddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur. Mehmet Akif Ersoy ile sosyal hayatımda yalnızca bir kez tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda ayak üstü birkaç dakika sohbet ettim. Bunun dışında iş yeri dışında bir görüşmem, buluşmam ya da sosyal bir aktivitem olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikleri öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYorumcu:

Bunların sayesinde Milletin spikerlere ve habercilere bakış açısı değişti. Ne hayat yaşıyormuş bunlar böyle aga. Şaşıra şaşıra milletin haberini yaparken asıl bomba haber kendileriymiş.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Millet parayla oynuyor biz vatanı savunmaya calışıyoruz makarnacıla zaten sıgır gidisat süper

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

ucundan göster , silikon meme =spiker

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 24 azılı suçlu Türkiye'ye getirildi

Sırbistan'dan Avusturya'ya uzanan operasyon! 24'ü de iade edildi
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 24 azılı suçlu Türkiye'ye getirildi

Sırbistan'dan Avusturya'ya uzanan operasyon! 24'ü de iade edildi
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
title