Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, son dönemde magazin gündeminden düşmüyor.

Show TV'de "Ela Rümeysa ile Bu Sabah" programını sunan Cebeci, bu kez farklı bir konuyla adından söz ettirdi.

Spikerin görünümündeki değişim ve estetik müdahaleler medyada tartışma konusu olurken, Cebeci bu kez estetiksiz haliyle gündeme geldi.

Yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı ve kullanıcılar, değişimi fark ederek şaşkınlıklarını dile getirdi.