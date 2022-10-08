Ekranlara Geri Dönüyor! Partneri Belli Oldu

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 'Çöp Adam' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sangu'nun canlandıracağı karakter ve partneri de belli oldu. İşte detaylar...

Çöp Adam dizisiyle el sıkışan Elçin Sangu sürpriz yaptı. Peri isimli bir banka müdürü karakterine hayat verecek olan Sangu'nun yeni dizisi Star TV'de yayınlanacak.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE PARTNER OLDULAR

Flashback sahneleriyle hafızalara kazınması beklenen Çöp Adam dizisinin senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz yazıyor. Engin Altan Düzyatan ile partner olan Elçin Sangu çok konuşulacak sahnelere imza atıyor.

KONUSU MERAK UYANDIRDI

Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıyı oynayacak. Diziye ismini veren detay ise Tamer Yılmaz'ın çöp adam dövmesinden alıyor.

Çöp Adam dizisinin konusuna göre; Tamer Yılmaz, Peri'yi kaçıracak ve olaylay gelişecek.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu (d. 13 Ağustos 1985, İzmir), Çerkes asıllı Türk oyuncu ve mankendir. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi oldu.Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu.

En çok, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Bir Aşk Hikayesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) ve Yalancılar ve Mumları (2021) bulunmaktadır.

Elçin Sangu, 2022 yılı itibarıyla Çöp Adam dizisinde rol alacaktır.

Elçin Sangu, uzun süredir Yunus Özdiken ile aşk yaşamaktadır.

(Kaynak: www.birsenaltuntas)