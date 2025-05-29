Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Survivor yarışmasıyla tanındıktan sonra geniş bir hayran kitlesine ulaşan Efecan Dianzenza, özel hayatıyla gündeme geldi. 2017 yılında Duygu Çavdar ile nikâh masasına oturan ve 2016 doğumlu bir kız çocukları olan çiftin, sosyal medyada sık sık birlikte paylaştıkları samimi videolarla "örnek aile" olarak gösterilmesiyle tanınırlıkları artmıştı. Ancak son günlerde ortaya atılan iddialar, bu mutlu tabloyu gölgeledi.

İDDİALAR GÜNDEMİ SARSTI: YASAK AŞK MI, GEÇİMSİZLİK Mİ?

Sosyal medya platformlarında yayılan ve gündeme oturan iddialara göre, Efecan Dianzenza ile eşi Duygu Dianzenza'nın arası açık. Ortaya atılan söylentilere göre bu gerilimin arkasında, Efecan'ın eski yarışma arkadaşı Yağmur Banda ile yakınlaştığı öne sürülüyor.

İddiaların en çarpıcısı ise ikilinin Antalya'da birlikte görüntülendiği yönünde. Söz konusu yakınlaşmanın ardından Duygu Dianzenza'nın sosyal medya paylaşımlarındaki imalı sözler dikkat çekerken, çiftin bir süredir birlikte paylaşım yapmaması da ayrılık ihtimallerini güçlendirdi.

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Neler yaşandığı merak konusu olurken, Duygu Dianzenza Instagram'dan şu mesajı yayımladı, "Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde.

Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhatapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın." Yaşanan gelişmelere rağmen Efecan Dianzenza cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.