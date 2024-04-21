Üye Girişi
Haberler

Edis İzmir'de hayranlarıyla buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edis, Alaçatı Ot Festivali kapsamında İzmir'de sahne aldı ve binlerce hayranıyla buluştu. Konserde yeni hitlerinin yanı sıra klasik şarkılarını da seslendiren Edis, Anıl Piyancı ile birlikte 'Kainat' şarkısını söyledi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile de sahnede selfie çeken Edis, hayranlarıyla sohbet etti ve yeni şarkılarının yakında çıkacağını söyledi.

Edis, uzun bir aranın ardından İzmir'de hayranlarıyla buluştu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan Alaçatı Ot Festivali kapsamında Edis sahne aldı ve binlerce hayranıyla bir araya geldi.

'Ayyaş', 'Yalancı' gibi yeni hitlerinin yanı sıra 'Arıyorum', 'Martılar', 'Benim Ol', 'Güzelliğine', 'Nirvana' gibi klasiklerini de seslendiren ünlü yıldız, sahnesinde Anıl Piyancı'yı da ağırladı. Birlikte yayınladıkları 'Kainat' şarkısını seslendiren Edis ve Anıl Piyancı'nın performansına binlerce dinleyici de eşlik etti. Edis aynı zamanda yakın arkadaşı da olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile sahnede bir araya geldi. İkili binlerce dinleyici ile birlikte selfie çekti.

Şık sahne kıyafetiyle dikkati çeken Edis konser sırasında hayranlarıyla zaman zaman sohbet de etti. Konserlerine müzik çalışmaları nedeniyle bir süre ara veren Edis, "Büyük fazlar yaşadık. Çok güzel şarkılar sizi bekliyor. Bu yaz ve kış döneminde sizi şarkısız bırakmayacağım. O yüzden bütün ekip yoğun bir çalışmanın içindeydik. Bu çalışmanın örneklerini göreceksiniz, çok yakında şarkılarım sizlerle. Sizi çok özledim" dedi. Edis'in konseri zaman zaman hayranlarının sevgi gösterileri ve sevinç çığlıklarına da sahne oldu.

Edis, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Anıl Piyancı Lal Denizli Denizli Alaçatı İzmir Çeşme Edis Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

22 NİSAN HAVA DURUMU I 22 Nisan'da İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki GALATASARAY- PENDİKSPOR CANLI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray- Pendikspor canlı yayın linki! Şevval Sam'ın sevgilisi kim? Şevval Şam'ın reklamcı sevgilisi kimdir? En iyi PlayStation 5 oyunları neler? PLAYSTATION 5 oyun önerileri ne? 23 NİSAN otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak? ALES/1 Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor'da takımlar karışacak mı? Yeni bölüm ne zaman? GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title