Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
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Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
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Geçtiğimiz yıl anne olan oyuncu Eda Ece, kızı Mina İpek ile yaptığı yürüyüşü sosyal medyada paylaştı. Minik kızıyla verdiği pozlar, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Eda Ece, mutlu aile tablosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yaklaşık dört yıl boyunca birlikte olduğu milli basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te Beşiktaş'ta görkemli bir törenle evlenen ünlü oyuncu, 4 Nisan 2024 tarihinde ilk kez annelik duygusunu tattı. Çift, dünyaya gelen kızlarına Mina İpek adını verdi.

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Bugün sosyal medya hesabından kızıyla yaptığı yürüyüşten kareler paylaşan Eda Ece, minik Mina İpek'in son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Annelik heyecanını her fırsatta dile getiren oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Çok merak ediyorduk teşekkür ederiz

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