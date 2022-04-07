Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Eda Ece'nin ailesi koronavirüse yakalandı. Büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ANNEM İYİ, BABAM DAHA İYİ OLACAK"

6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından anne ve babasıyla olan bir fotoğrafını paylaşan Eda Ece, "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim, annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GECİKMEDİ

Başarılı oyuncuya Seda Sayan, Eylem İpek, Gizem Hatipoğlu, Barış Kılıç, Erdal Özyağcılar ve Larissa Gacamer gibi isimlerden destek yorumları geldi.