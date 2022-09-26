Ece Ronay'dan çok konuşulacak iddia: Mehmet Ali Erbil, TikTok'tan günlük 100 bin TL kazanıyor

Klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen şarkıcı Ece Ronay, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. TikTok hesabını açarak izleyicilerden hediye isteyen Erbil için "Dilenci" diyen Ronay, sanatçının günlük kazancı hakkında bir iddiada bulundu.

"MEHMET ALİ ERBİL ACINASI HALDE"

Mehmet Ali Erbil'le bir yıl önce başlayan davaları hakkında konuşan Ece Ronay, "Mehmet Ali Erbil benim için 'TikTok'ta dilenen bir kız. Onunla beni bir mi tutuyorsunuz' demişti. Gördüğünüz üzere birmişiz. Hatta benden bin betermiş. Her gün yayınlarda 'bana hediye gönderin' diyerek yalvarıyor. Çok acınası bir halde. Dilenci dediğim için dava açmış, açabilir. Davalar devam ediyor bakalım sonucu ne olacak" dedi.

"ERBİL TİKTOK'TAN GÜNLÜK 70-100 BİN TL KAZANIYOR"

Erbil'in TikTok'taki kazancından bahseden Ronay, sözlerine şöyle devam etti: "Bana söylediği bir şeyi yine kendisi yaparsa laf söylemeye devam ederim. Beni ezmeye çalıştıkları her şeyi şimdi onlarda görüyorum. Gördükçe de yüzlerine vurmaya devam edeceğim. Mehmet Ali Erbil TikTok'tan günlük 70 ila 100 bin TL arasında para kazanıyor. Gönderilen hediyelerle o civarda bir para kazandığı için TikTok'tan vazgeçemiyor."