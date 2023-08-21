Ebru Yaşar... ŞİLE FESTİVALİ'NDE ÇOŞKULU KAPANIŞ KONSERİ!

Türkiye'nin en renkli kültür etkinliklerinden biri olan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin 34. yılı, büyülü bir atmosferle sona erdi.

Ebru Yaşar'dan Büyüleyici Sahne Performansı: Hastalığa İnat!

Festivalin final akşamında, sahneye çıkan ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın performansı ise sadece sesiyle değil, aynı zamanda yaşadığı grip enfeksiyonuna rağmen enerjisi ve coşkusuyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Ebru Yaşar sahneye Serum ve İğneyle Çıktı

Yaşadığı grip sebebiyle sahneye serum alarak ve iğne vurularak çıkan sevilen sanatçı Ebru Yaşar, sahne coşkusu ve dayanılmaz enerjisi, konseri izlemeye gelen on binlerce Şileliyi coşturmaya fazlasıyla yetti.

Ebru Yaşar'ın sahnedeki performansı, sadece müziğe olan aşkını değil, aynı zamanda kararlılığını ve sahne sevgisini de yansıtıyordu.

1 hafta boyunca birbirinden değerli sanatçıların ve grupların şarkıları ile müziğe doyan Şileliler, festivalin son gününde Ebru Yaşar'ın muhteşem performansı ile şarkılara eşlik ederek, dans etti.

Başkan Ocaklı ile Ebru Yaşar karşılıklı dans etti

Konserin sonunda sahnedeki Ebru Yaşar'a, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da destek verdi. Başkan Ocaklı, sahneye çıkarak Yaşar'a teşekkür etmekle kalmadı, aynı zamanda dostluğun ve dayanışmanın bir örneğini sergiledi.

Sahne üzerinde bir araya gelen ikili, sevilen şarkıyı birlikte söyleyerek, karşılıklı dans etti. Bu an, festivalin ruhunu ve insanlar arasındaki bağı bir kez daha vurguladı.

Sahnede Ebru Yaşar'a bir kez daha teşekkür eden Başkan Ocaklı, "Bir haftadır, sadece konserlerimiz değil, panel, söyleşi, ritüel gibi bu festivale imza atan birçok etkinlikte bir araya geldik.

Her akşam bu ise bu sahnede bize eşlik eden sanatçı dostlarımız ile müzik ziyafeti yaşadık. Bu akşam da hasta olmasına rağmen, müthiş enerjisiyle sahnede bizimle birlikte olan Ebru Yaşar'a ve tüm festival katılımcılarına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ebru Yaşar'ın sahnede olduğu gece, festivalin katılımcılarına unutulmaz bir deneyim yaşattı. Sanatçının hastalığına rağmen sahnede olma azmi ve Başkan Ocaklı'nın samimi jesti, etkinliğin anlamını derinleştirdi.

Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yılki finali, sanatın gücünü ve insanın azmini bir araya getiren özel bir anı olarak hafızalara kazındı.