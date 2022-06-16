Ebru Şancı Öztürk'ten çok konuşulacak sözler: Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir - Haberler

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Ebru Şancı Öztürk'ten çok konuşulacak sözler: Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı Öztürk, katıldığı canlı yayında eşini para karşılığında kadınlarla yemeğe gönderebileceğini söyledi. "Paranın yüzü sıcaktır" diyen Şancı, sözleriyle sunucuları da şaşkına çevirdi.

2015 yılında evlendiği Alpaslan Öztürk ile evliliğinden 3 çocuğu olan eski model Ebru Şancı Öztürk, Tv8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Şancı, programda Burak Özçivit'in 2019 yılında Kuveyt'te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili konuşurken çarpıcı bir itiraf da bulundu.

"PARAYI HESABINDAN GÖRDÜKTEN SONRA KARIŞMAYACAKSIN"

Burak Özçivit'in zengin kadınlarla yemek yemesini anlayışla karşılayan Ebru Şancı Öztürk "Ben de kocamı da yollarım hiç sorun değil. Gitsin yiyip gelsin ne var bunda? Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi gözü almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın. Yemek uzayabilir. Şaka yapıyorum tabi ama yemeğe yollarım" dedi.

Ebru Şancı Öztürk'ün sözleri 2. Sayfa programının sunucularını da şaşkına çevirdi.

Ebru Şancı Öztürk'ten çok konuşulacak sözler: Eşim para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir

Ebru Şancı Öztürk'ten çok konuşulacak sözler: Eşim para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir

Ebru Şancı Öztürk'ten çok konuşulacak sözler: Eşim para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ebru Şancı Magazin Haberler

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