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Ebru Şancı'nın paylaşımından sonra eşinden "Ramazan" uyarısı geldi

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Çocuklarını kucağına aldıktan sonra mankenliği bırakan Ebru Şancı, Londra'dan pozlarını paylaşınca kocasından uyarı geldi.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünya evine giren Ebru Şancı, kariyerine bambaşka bir yön vererek gelinlik sektörüne atıldı. Dubai, Kuveyt, Lübnan, İngiltere, Amsterdam'da mağazaları olan ve tasarladığı gelinliklerle Arap dünyasının en çok konuşulan tasarımcıları arasında yer alan Ebru Şancı, son olarak Londra sokaklarından paylaşım yaptı ama bu paylaşım kocasının pek de hoşuna gitmedi.

Ebru Şancı'nın paylaşımından sonra eşinden 'Ramazan' uyarısı geldi

"RAMAZAN LONDRA'YA UĞRAMIYOR MU?"

Öztürk, eşinin pozlarını görünce göğüs dekoltesine atıfta bulunarak "Ramazan Londra'ya uğramıyor mı Ebru Şancı Öztürk" yazdı. Eski model ise buna "Seferiyim ben" yanıtını verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

Ebru Şancı'nın paylaşımından sonra eşinden 'Ramazan' uyarısı geldi

Ebru Şancı'nın paylaşımından sonra eşinden
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

ramazan ayında mide bulandırıcı resim

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