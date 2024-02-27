Ebru Gündeş'le evlenen Murat Özdemir'in eski eşinden olay sözler: Rabbim, kul senin, ceza senin

2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile bugün Dubai'de evlendi. Özdemir'in Gündeş için boşandığı eşi Selin Kabaklı'dan zehir zemberek bir paylaşım geldi.

"EY RABBİM GÖRDÜKLERİMİ SEN DE GÖRDÜN"

Evlilik haberlerinin gündem olmasının ardından Selin Kabaklı'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Kabaklı "Ey Rabbim, benim gördüklerimi sen de gördün. Duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin" ifadelerini kullandı.

DUBAİ'DE EVLENDİLER

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, günlerdir Murat Özdemir'le evleneceği iddiasıyla gündemden düşmeyen ve herhangi bir açıklama dahi yapmayan Ebru Gündeş bugün Dubai'de genç sevgilisiyle evlendi. Sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle evlenen Gündeş ile Özdemir'in balayı için Körfez turu yapacağı ileri sürüldü. Gündeş'in nikahtan kareleri paylaşıp paylaşmayacağı ise merak konusu oldu.

Murat Özdemir ve Selin Kabaklı