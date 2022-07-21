Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı - Haberler

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Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı

Magazinkolik - Magazin
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Ebru Gündeş'in yeni aşkı Rassan Khoshnaw'ın Bahar Candan'ın eski sevgilisi çıkması magazin camiasında büyük şaşkınlık yaratmıştı. İkili hakkında bomba bir gerçek daha ortaya çıktı. Al Sana Haber magazin programı, Rassan Khoshnaw'ın Bahar Candan'a 24 milyon TL göndermesine ilişkin belgeye ulaştı.

Magazin camiası, Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan hakkında ortaya çıkan yeni bilgiyi konuşuyor. Seyhan Soylu moderatörlüğünde ekrana gelen Al Sana Haber programında Rassan Khoshnaw'ın eski sevgilisi Bahar Candan'a gönderdiği paranın belgesi paylaşıldı.

Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı

5 MİLYON BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ GÖNDERMİŞ

Khoshnaw'ın bir dönem beraber olduğu Bahar Candan'a 5 Milyon AED'yi (Uluslararası piyasalarda 4.81 TL olarak işlem gören Birleşik Arap Emirlikleri Dirhem'i) banka hesabı aracılığıyla yolladığı görüldü.

Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı

TÜRK LİRASIYLA 24 MİLYON TL EDİYOR

Bahar Candan'a gönderilen paranın Türk lirası cinsinden ederi ise 24 Milyon TL'ye denk geliyor.

Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı

İşte Al Sana Haber tarafından paylaşılan belge:

Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a gönderdiği paranın miktarı dudak uçuklattı

Magazinkolik / Magazin

Bahar Candan Ebru Gündeş Magazin Haberler

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