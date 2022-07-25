Ebru Gündeş'in annesi son yolculuğuna uğurlandı Ebru Gündeş'in uzun yıllardır şeker, tansiyon ve kolesterol hastalıkları bulunan annesi Müjgan Bilgin, koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti. Annesinin ölümüyle yıkılan Gündeş, cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 73 yaşında hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı. Bilgin, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Bilgin, için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ebru Gündeş ile ağabeyi Cengiz Kumartaşoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği törene, müzik yapımcısı Polat Yağcı, oyuncu Hamdi Alkan, şarkıcılar Murat Boz, Mustafa Ceceli, Derya Uluğ ve Sinan Akçıl'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Müjgan Bilgin'in naaşı, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı / Magazin Zincirlikuyu Ebru Gündeş Cami Magazin Güncel Haberler

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