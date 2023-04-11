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"Dürüst olan insan aldatmış sayılmıyor" diyen Murat Dalkılıç'a tepki yağıyor

Magazin Haberleri

Katıldığı programda ihanetle ilgili "Ben aldatmayı yalan söylemek olarak düşünüyorum. Dürüst olan insanlar bence aldatmış sayılmıyor. Çünkü yalan söylemiyor. Aldatmak değil yani" diyen Murat Dalkılıç'a tepki yağıyor.

Şarkılarıyla adından söz ettiren Murat Dalkılıç, Danla Bilic'in YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Bilic'le birlikte yemek yapan Dalkılıç, aldatma itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bilic'in "Neden aldatıyorsunuz?" sorusu üzerine konuşan Murat Dalkılıç, "Ben aldatmayı yalan söylemek olarak düşünüyorum. Dürüst olan insanlar bence aldatmış sayılmıyor. Çünkü yalan söylemiyor. Aldatmak değil yani. Aldatılmış bir şey yok. Baya söylüyor yani" diyerek ağızları açık bıraktı.

'Dürüst olan insan aldatmış sayılmıyor' diyen Murat Dalkılıç'a tepki yağıyor

Murat Dalkılıç'ın sözleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Dalkılıç'a tepki gösteren kullanıcılar, "Erkeklerin özeti", "Sadakatsizliğe kılıf uydurma" ve "Allah Murat Dalkılıç gibilerinden korusun" yorumunu yaptı.

'Dürüst olan insan aldatmış sayılmıyor' diyen Murat Dalkılıç'a tepki yağıyor

'Dürüst olan insan aldatmış sayılmıyor' diyen Murat Dalkılıç'a tepki yağıyor

'Dürüst olan insan aldatmış sayılmıyor' diyen Murat Dalkılıç'a tepki yağıyor

'Dürüst olan insan aldatmış sayılmıyor' diyen Murat Dalkılıç'a tepki yağıyor

'Dürüst olan insan aldatmış sayılmıyor' diyen Murat Dalkılıç'a tepki yağıyor

'Dürüst olan insan aldatmış sayılmıyor' diyen Murat Dalkılıç'a tepki yağıyor

'Dürüst olan insan aldatmış sayılmıyor' diyen Murat Dalkılıç'a tepki yağıyor

'Dürüst olan insan aldatmış sayılmıyor' diyen Murat Dalkılıç'a tepki yağıyor

'Dürüst olan insan aldatmış sayılmıyor' diyen Murat Dalkılıç'a tepki yağıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Murat Dalkılıç Magazin Haberler

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