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Dünyanın en güzel kadınıydı! 4 ay önce doğum yapan süper model Adriana Lima tanınmaz halde

Magazin Haberleri

Ünlü model Adriana Lima, doğum yaptıktan 4 ay sonra podyumlara geri döndü. Katar'da düzenlenen bir etkinlikte podyuma çıkan güzel model fazla kilolarıyla dikkat çekti. Lima'nın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın en iddialı modellerinden olan ve güzelliği dillere destan model Adriana Lima, bir süredir göz önünde bulunmuyordu.

Dünyanın en güzel kadınıydı! 3 ay önce doğum yapan süper model Adriana Lima tanınmaz halde

Bir dönem dünyanın en güzel kadını olarak gösterilen Victoria's Secret meleği, 1 yıldır aşk yaşadığıAndre Lemmers'ten bir erkek bebek dünyaya getirdi. 4 ay önce doğum yapan ünlü model uzun bir aranın ardından podyumlara döndü.

Dünyanın en güzel kadınıydı! 3 ay önce doğum yapan süper model Adriana Lima tanınmaz halde

Dünya Kupası boyunca Katar'da bulunan Adriana Lima, son olarak bir etkinlikte podyuma çıktı. Fazla kilolarıyla dikkat çeken Lima'nın son halini görenler ünlü mankeni tanıyamadı.

Dünyanın en güzel kadınıydı! 3 ay önce doğum yapan süper model Adriana Lima tanınmaz halde

41 yaşındaki süper modele eleştiri yağarken, çoğu kişi Lima'nın bir anne olduğunu ve çocuk emzirdiğini hatırlatarak acımasız yorumlara tepki gösterdi.

İşte Adriana Lima'nın son hali;

Dünyanın en güzel kadınıydı! 3 ay önce doğum yapan süper model Adriana Lima tanınmaz halde

Dünyanın en güzel kadınıydı! 3 ay önce doğum yapan süper model Adriana Lima tanınmaz halde

Dünyanın en güzel kadınıydı! 3 ay önce doğum yapan süper model Adriana Lima tanınmaz halde

Dünyanın en güzel kadınıydı! 3 ay önce doğum yapan süper model Adriana Lima tanınmaz halde

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Victoria Secret Adriana Lima Katar Magazin Haberler

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