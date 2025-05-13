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Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

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Channel 4'un yeni flört programı Virgin Island, ilk bölümüyle büyük tepki topladı. Hiç cinsel deneyimi olmayan 12 kişinin Hırvatistan'daki bir merkezde yakınlık kurma görevleriyle mahremiyet sorunlarını aşmaya çalıştığı program, izleyiciler tarafından "rahatsız edici" ve "sömürücü" bulundu.

Channel 4'un daha yayına girmeden tartışma yaratan yeni flört programı Virgin Island, pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi ancak izleyicilerden gelen tepkiler sert oldu.

CİNSEL İLİŞKİ UZMANLARI EŞLİK EDİYOR

Program, daha önce hiç cinsel ilişkiye girmemiş 12 yetişkinin Hırvatistan'daki izole bir tesiste bir araya gelerek, hem birbirleriyle yakınlık kurmayı hem de içsel engellerini aşmayı amaçladıkları bir süreci konu alıyor. Profesyonel cinsel ilişki uzmanları eşliğinde gerçekleşen bu yolculukta katılımcılara rehberlik sağlanıyor.

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

ORTADA NE ÖDÜL VAR NE DE ELEME SİSTEMİ

Ancak bu bir yarışma değil; ortada ne ödül var ne de geleneksel bir eleme sistemi. Asıl odak bireysel gelişim ve mahremiyetle yüzleşme olarak lanse ediliyor.

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

İlk bölümde izleyiciler, farklı korkuları ve geçmiş deneyimsizlikleri olan yarışmacılarla tanıştırıldı. 29 yaşındaki biseksüel bir resepsiyonist olan Taylor'ın başka bir yarışmacıyla göz teması kurarken ağlaması ve 28 yaşındaki Zac'in ilk oturumda partneriyle cinsel deneyim yaşama konusundaki istekliliği, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

"BAKİR OLMAK UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİL"

X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlarda, program "sömürücü", "etik dışı" ve "rahatsız edici" olarak nitelendirildi. Bir izleyici, "Bakir olmak utanılacak bir şey değil" derken, bir diğeri "Bu program beni ciddi anlamda huzursuz ediyor, terapistler çok tuhaf" yorumunu yaptı.

Yarışmadan kareler;

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Bizim ülkemizdeki yaşananlara bakınca onların ki çok daha masum

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıVeli İdi:

acın bu programı türkiye’ye getirir. nede olca ünlü girişimdi ve tv üstadı

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

güzel program olmuş evet ??

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