Dünyaca ünlü şarkıcı reklamda sınırları zorladı!

Kanadalı şarkıcı Tate McRae, yeni bir reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. 23 yaşındaki şarkıcı, çekimler sırasında sergilediği dans performansı ve dikkat çeken pozlarıyla adından söz ettirdi.

KAMERA KARŞISINDA DANS ETTİ

McRae’nin kampanya kapsamında çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Paylaşılan görüntülerde şarkıcının gri renkli bir iç çamaşırı takımıyla kamera karşısına geçtiği, ardından mavi kot pantolonunu giyerek ritmik hareketlerle dans ettiği görüldü.

Danslarıyla tanınan genç şarkıcı, çekimler sırasında sergilediği enerjik tavırlarıyla da dikkat çekti.

Tate McRae, reklam çekimlerinde farklı kot kombinleriyle kamera karşısına geçti. Şarkıcının cesur tarzını yansıtan kareler ve dans görüntüleri sosyal medyada kısa sürede paylaşılmaya başladı.

Kaynak: Haberler.com