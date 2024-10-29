Üye Girişi
Haberler

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen'in hamile olduğu açıklandı

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen'in hamile olduğu açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Victoria's Secret meleği Gisele Bündchen, Jiu-Jitsu eğitmeni erkek arkadaşı Joaquim Valente'den bebek bekliyor. Bu haber, Bündchen'in NFL yıldızı Tom Brady'den boşanmasının ardından gelen ikinci yılında büyük yankı uyandırdı. 44 yaşındaki modelin 5-6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çiftin yolları, çocuklarının Jiu-Jitsu dersleri sırasında kesişti. Bündchen ve Valente, Miami'de yaşarken mutlu bir dönemden geçiyorlar.

Eski Victoria's Secret meleklerinden Gisele Bündchen'in, Jiu-Jitsu eğitmeni erkek arkadaşı Joaquim Valente'den bebek beklediği açıklandı. NFL yıldızı Tom Brady'den boşanmasının ikinci yılında gelen bu haber, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

44 yaşındaki modelin 5-6 aylık hamile olduğu öğrenilirken, çiftin yakın çevresi People dergisine yaptığı açıklamada, "Gisele ve Joaquim bu yeni dönemden çok mutlular. Tüm aile için huzurlu bir ortam yaratmayı hedefliyorlar" dedi.

Bündchen ve 35 yaşındaki Valente'nin yolları, çocuklarının Jiu-Jitsu dersleri sırasında kesişti. Başlangıçta arkadaş olan ikili, geçen yıl Haziran ayında ilişkilerini resmileştirdi. Çift, ilk kez Kasım 2022'de Kosta Rika tatilinde görüntülenmişti.

Tom Brady ile 13 yıllık evliliğinden 14 yaşında Benjamin ve 11 yaşında Vivian adında iki çocuğu olan Bündchen, evliliği sırasında Valente ile ilişkisi olduğu iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Çiftin bebeklerinin ne zaman dünyaya geleceği henüz açıklanmazken, Miami'de yaşayan Bündchen ve Valente'nin mutlu bir dönemden geçtiği belirtiliyor.

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen'in hamile olduğu açıklandı

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen'in hamile olduğu açıklandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Amerika Birleşik Devletleri Victoria's Secret Aile İçi Şiddet Gisele Bündchen Tom Brady Ünlüler 3-sayfa Magazin Yaşam Miami Bebek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hepsini devreye alacağız

 Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı

Şimşek, herkesin merak ettiği konuda açık konuştu: En kötüsü geride kaldı

 Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan nokta atışı saldırı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mobbing skandalı! Baskılara dayanamayıp intihara kalkıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dubai Cheesecake tarifi! Dubai cheesecake tarifi nedir? Dubai cheesecake nasıl yapılır? 30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? 2024 MEB 1. Ara tatil ne zaman başlıyor? INSTAGRAM DM'E NE OLDU? Instagram DM ne zaman düzelecek? Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor? Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli? Esra Erol'da 13 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? 29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER İstanbul Havalimanı'nda kadın polis neden intihar etti? Olay ne zaman oldu? 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.