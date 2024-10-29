Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen'in hamile olduğu açıklandı

Eski Victoria's Secret meleklerinden Gisele Bündchen'in, Jiu-Jitsu eğitmeni erkek arkadaşı Joaquim Valente'den bebek beklediği açıklandı. NFL yıldızı Tom Brady'den boşanmasının ikinci yılında gelen bu haber, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

44 yaşındaki modelin 5-6 aylık hamile olduğu öğrenilirken, çiftin yakın çevresi People dergisine yaptığı açıklamada, "Gisele ve Joaquim bu yeni dönemden çok mutlular. Tüm aile için huzurlu bir ortam yaratmayı hedefliyorlar" dedi.

Bündchen ve 35 yaşındaki Valente'nin yolları, çocuklarının Jiu-Jitsu dersleri sırasında kesişti. Başlangıçta arkadaş olan ikili, geçen yıl Haziran ayında ilişkilerini resmileştirdi. Çift, ilk kez Kasım 2022'de Kosta Rika tatilinde görüntülenmişti.

Tom Brady ile 13 yıllık evliliğinden 14 yaşında Benjamin ve 11 yaşında Vivian adında iki çocuğu olan Bündchen, evliliği sırasında Valente ile ilişkisi olduğu iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Çiftin bebeklerinin ne zaman dünyaya geleceği henüz açıklanmazken, Miami'de yaşayan Bündchen ve Valente'nin mutlu bir dönemden geçtiği belirtiliyor.