Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin, hayatını kaybetti. Birkin'in cansız bedeninin, Paris'teki evinde bakıcısı tarafından ölü bulunduğu belirtildi.

2002'de lösemi olan Jane Birkin'in Eylül 2021'de de felç geçirdiği ancak iyileştiği biliniyordu. Bir süredir devam eden sağlık sorunları yüzünden mayıs ayında vermeyi planladığı konserleri iptal eden Jane Birkin'in ölümü, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını yasa boğdu.

JANE BIRKIN KİMDİR?

1966'da çekilen Blowup filmindeki mankenlerden birini canlandırmıştı. 1969'da eşi Serge Gainsbourg ile birlikte söylediği "Je t'aime... moi non plus" ('I love you... me neither') şarkısı ile tanınmıştı. 1975'te ise Gainsbourg'un ilk filmi olan "Je t'aime... moi non plus" filmindeki rolü ile 'En İyi Oyuncu' dalında Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.

Jane Birkin, müzik ve sinema hayatı dışında göçmen hakları ve AIDS gibi konularda derneklerle çalışmalar yapmıştı. Bosna, Rwanda ve Filistin'i ziyaret ederek çocuklarla ilgilenmiş, 2001'de İngiliz Kraliyet Nişanı'nı kazanmıştı.

BÜYÜK AŞKIYLA 'SLOGAN' FİLMİNİN SETİNDE TANIŞTI

1965'ten 1968'e kadar James Bond filmlerinin bestecisi John Barry ile evliydi. Kızları Kate Barry 1967'de doğmuştu. En büyük aşkı Serge Gainsbourg ile 'Slogan' filminin setinde tanışmıştı.

Yıllar boyunca hem, müzikal hem sinemasal anlamda ortaklıklarda bulunmuşlardı. 1980'de ayrılmalarına rağmen dostlukları hep devam etmişti.

Bu ilişkiden kendisi gibi oyuncu olmayı tercih eden kızı Charlotte Gainsbourg dünyaya gelmişti. 1982'de de yönetmen Jacques Doillon'dan üçüncü kızı Lou Doillon'u kucağına almıştı.