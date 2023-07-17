Dönence dizisinin setinde aşk çıktı! Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören ilişki yaşıyor

Dönence dizisinin başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in arkadaşlıkları aşka dönüştü. Set dışındaki vakitlerini birlikte geçiren ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Kanal D ekranlarının yazlık dizisi Dönence'nin setinde aşk çıktı. Dizide iki sevgiliyi oynayan Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören aşk yaşamaya başladı.

ÇEKİMLERDEN SONRA DA ZAMAN GEÇİRİYORLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri Foça'da devam eden Dönence dizisinin Gece'si Sümeyye Aydoğan ve Miro'su Atakan Hoşgören'in arkadaşlıkları aşka dönüştü. İki genç yıldız Foça'da set dışında da beraber zaman geçirmeye başladı. Çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşıyor.