Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Uzun bir süre sonra ekranlara dönen Hülya Avşar'ın, Aynı Yağmur Altında dizisindeki "domuz eti" sahnesi sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar sahneyi inanç hassasiyetleri üzerinden eleştirirken, dizinin yapım şirketi Baba Yapım konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.

'MANİPÜLE EDİLEN BİR SOFRA SAHNESİ'



Yapım şirketinden yapılan açıklamada, sosyal medyada gündeme gelen sahnenin bağlamından koparıldığı savunuldu. Söz konusu sahnenin inanç ya da yaşam tarzı çatışması değil; "kibir ile nezaket arasındaki kadim savaşın modern bir tasviri" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sahnenin kutuplaştırıcı bir amaç taşımadığı belirtilerek, tam aksine toplumsal mutabakatın ve ortak ahlakın önemine vurgu yapıldığı kaydedildi:

''Aynı Yağmur Altında dizimizin sosyal medyada manipüle edilen sofra sahnesi, inanç veya yaşam tarzı çatışması değil, kibir ile nezaket arasındaki kadim savaşın modern bir tasviridir.

Bağlamından kopartılmamış haliyle söz konusu sahne tasarımı, iddia edilenin tam aksine kutuplaştırıcı değil, toplumsal mutabakatın ve ortak ahlakın önemini gösteriyor.''

"AYRIŞTIRMA DEĞİL EVRENSEL DEĞER VURGUSU"

Kurulan sofranın bir ayrıştırma alanı olmadığı belirtilen açıklamada, en keskin fikir ayrılıklarının bile evrensel değerler karşısında silinebileceği mesajının verildiği aktarıldı. Sahnedeki tepkinin "karşı taraftan" değil, kaba tutum sergileyen karakterin ailesinden gelmesine dikkat çekilerek bunun bilinçli bir dramatik tercih olduğu ifade edildi.

''Kurulan o sofra da bir ayrıştırma alanı değil; aksine, en keskin fikir ayrılıklarının bile evrensel değerler karşısında nasıl silinebileceğinin göstergesidir. Sahnenin gücü de nobranlığa / nezaketsizliğe verilen tepkinin 'karşı taraftan' ziyade, bizzat o kaba tutumu sergileyen karakterin ailesinden gelmesindedir.



Karakterlerimizin sergilediği bu erdemli duruş kutuplaşmanın panzehrinin, kendi içimizdeki yanlışa 'dur' diyebilme cesareti olduğunu imler. Bu durum, ahlakın ve saygının hiçbir ideolojik kalıba sığmayacak kadar büyük, hiçbir kimliğe hapsedilmeyecek kadar evrensel bir tutum olduğunun da kanıtıdır.''