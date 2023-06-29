Dolmuş Şoförü Oyunculuğuyla Hayallerini Gerçekleştiriyor

Geçimini Üsküdar'da dolmuş şoförlüğü yaparak sağlayan Türker Yılmaz, setlerde çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Yıllarca beklediği fırsatı bulamayan Yılmaz, küçük rollerle Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde oynayarak hayaline kavuştu. Şoförlük mesleğiyle oyunculuğu birleştiren Yılmaz, setten dolmuşuna koşarak hem geçimini sağlıyor hem de hayallerini gerçekleştiriyor.

Geçimini Üsküdar'da dolmuş şoförlüğü yaparak sağlayan Türker Yılmaz, setlerde de çocukluk hayalini gerçekleştiriyor.

Kırşehir'de 1974'te dünyaya gelen Türker Yılmaz, küçük yaşlarda izlediği filmlerden etkilenerek oyuncu olmaya karar verdi ancak ekonomik nedenlerle ortaokulu bile bitiremeden çalışmak zorunda kaldı.

Eğitim hayatı ortaokulla son bulan Yılmaz, oyuncu olma hevesini, izlediği filmlerin repliklerini arkadaş ortamında tekrarlayarak gidermeye çalıştı. Yıllar geçtikçe hevesi tutkuya dönüşse de beklediği fırsat bir türlü karşısına çıkmadı.

Oyunculuk aşkıyla yanıp tutuşan Yılmaz, askerliğini yaptıktan sonra hayallerine kavuşmak için İstanbul'un yolunu tuttu.

Oyuncu olmak için geldiği İstanbul'da, yolu şoförlük mesleğiyle kesişti. Dolmuşçuluk yapmaya başladı ama çocukluk hayalinin peşini bırakmadı. Boş vakitlerinde çeşitli kurslara katılarak oyunculuk eğitimi aldı, sonrasında ajansların kapısını aşındırdı.

Setten Gebze-Harem dolmuş şoförlüğüne

Yılmaz, en sonunda onu çok da tatmin etmeyen rollerle hayaline kavuştu. Küçük roller ona Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul gibi izlenme rekorları kıran dizilerin kapısını açtı. Kuruluş Osman'da aksakallı, Fatih Sultan Kızıl Elma'da defterdar, Hacı Bayram Veli'de mürit, Hay Sultan'da derviş, Diriliş Ertuğrul'da Kayı beyi, Genç Osman belgeselinde çeri başı, tek bölümlük Cennetin Çocukları'nda yaver rolünde oynadı.

Hayaline kavuşmanın mutluluğuyla dizi setinden dolmuşuna koşan Yılmaz, Gebze-Harem arasında da yolculara hizmet veriyor.

Bazen kostümünü değiştiremeden arkadaşından dolmuşu devralan Yılmaz'ı, şoför koltuğunda defterdar, derviş ya da Kayı beyi kıyafetleriyle görenler şaşırıyorlar.

Arkadaşları "artist" diyor

Hayat öyküsünü AA muhabirine anlatan Türker Yılmaz, oyunculuk konusunda oldukça önemli isimlerden eğitim aldığını belirterek, Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit ile aynı filmde oynadığını söyledi.

Hem şoförlük hem oyunculuk yapmanın zor olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Tabii ki zor oluyor, ama, aşk ile yürünen yolda, kişi yorulmaz. Şoför değiştirmek için bazen mecburen kıyafetlerimi değiştirmeden çıkıp çalışmak zorunda kalıyorum. Bunu gören yolcularımız da şaşkınlıkla soruyor; 'Neden böyle giyiniyorsunuz?' diye. Ben de anlatınca çok mutlu oluyorlar ve benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Tabii bu beni de mutlu ediyor. Esnaf arkadaşlarım da benim Türker olan ismimi unuttular. 'Artist gel, artist git.' Bu şekilde bana hitap ederler. Çok mutluyum ve bu hayalimin peşinden de ömrüm yettiğince koşacağım. Çünkü severek ve isteyerek yapıyorum. Hayatımı dolmuşçuluktan kazanıyorum, hayallerimi setlerde gerçekleştiriyorum."

Yıllarca içinde ukde kalan oyunculuk hayalini gerçekleştirmesi için arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini söyleyen Yılmaz, bu yolda yürümeye devam edeceğini kaydetti.

Osmanlı dönemi dizilerde oynadı

Aynı zamanda yolcularının kendisini bekleyerek onu tercih etmelerinden mutluluk duyduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi: :

"Oyunculuk dışında, 1,5 yıl sadece karakter eğitimi aldım. Karakter eğitiminde, bir dakikada 5 karaktere bürüneceksin. Bu da yetenek isteyen, gayret isteyen bir durum. Allah'a hamdolsun ki bunları yeteneğimizle içimizdeki isteğimizle gayretimizle aştık. İlk oynadığım dizi, büyük üstadımız, Ertuğrul Gazi rolünde oynayan Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş'iydi. Ondan sonra Hacı Bayram Veli gibi Kuruluş Osman gibi Kızıl Elma, Fatih Sultan gibi Genç Osman gibi bazı belgesellerde yer aldım. Cennet Çocukları filmi gibi birçok projede yer aldım."