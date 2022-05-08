Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Sinem Kobal, Instagram hesabından karnı burnunda ilk kez fotoğrafını paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı. Güzel oyuncunu sürpriz paylaşımına beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

2020'de kızı Lalin'i sağlıklı bir şekilde kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan Anneler Günü paylaşımı geldi. Geçtiğimiz aylarda yeniden anne olmaya hazırlandığını duyuran Kobal, son ayına yaklaşırken Instagram hesabından son halini paylaştı.

Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı

ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Yeşil elbisesi ve uzun botları ile karnı burnunda ilk hamile pozunu paylaşan Sinem Kobal, Anneler Günü'nü kutladı. Kobal'ın paylaşımı beğeni rekoru kırarken bazı kullanıcılar güzel oyuncunun karnını görünce şaşkınlık yaşadı.

Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title