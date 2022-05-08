Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

2020'de kızı Lalin'i sağlıklı bir şekilde kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan Anneler Günü paylaşımı geldi. Geçtiğimiz aylarda yeniden anne olmaya hazırlandığını duyuran Kobal, son ayına yaklaşırken Instagram hesabından son halini paylaştı.

ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Yeşil elbisesi ve uzun botları ile karnı burnunda ilk hamile pozunu paylaşan Sinem Kobal, Anneler Günü'nü kutladı. Kobal'ın paylaşımı beğeni rekoru kırarken bazı kullanıcılar güzel oyuncunun karnını görünce şaşkınlık yaşadı.