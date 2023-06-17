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Dizisi sezon finali yapan Burak Özçivit'e teklif yağıyor! Berber filmini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak

Magazin Haberleri

Başrol olduğu Kuruluş Osman dizisi sezon finali yapan Burak Özçivit, Netflix'te yayınlanacak Berber filminden teklif aldı. Oyuncu temmuz ayında çekimlerine başlanması planlanan filmi kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile baba-oğlu oynayacak.

Fahriye Evcen ile evliliğiyle sık sık adından söz ettiren Burak Özçivit'in başrolü oynadığı Kuruluş Osman dizisi 130. bölümle sezon finali yaptı. Dizi çekimlerini tamamlayan oyuncuya teklif yağmaya başladı.

MERT YAZICIOĞLU İLE PARTNER OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özçivit, Onur Güvenatam ile Gülseren Budayıcıoğlu'nun ortağı olduğu OGM Pictures'ten Berber filmi için teklif aldı. Netflix için çekilecek olan filmin senaryosunu Mehmet Ercan Erdem yazıyor. Özçivit, temmuz ayında çekimlerine başlanacak olan aksiyon türündeki film teklifini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile baba-oğlu oynayacak.

Dizisi sezon finali yapan Burak Özçivit'e teklif yağıyor! Berber filmini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak

Dizisi sezon finali yapan Burak Özçivit'e teklif yağıyor! Berber filmini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak

Dizisi sezon finali yapan Burak Özçivit'e teklif yağıyor! Berber filmini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile partner olacak

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mert Yazıcıoğlu Burak Özçivit Magazin Haberler

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