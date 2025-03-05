Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak 24 yıllık eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı. Nevin Torun'un iddiasına göre, eşi 'Esaret' dizisindeki rol arkadaşı Faslı Mahassine Merabet ile kendisini aldatıyordu.

400 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTİYOR

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti. Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti. PR (reklam) adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi eylemlerde sık sık bulundukları kaydedilen dava dilekçesinde, bu samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı ve sosyal medya hesabını Merabet'le samimi fotoğraf ve videolarıyla doldurduğu anlatıldı.

CİNSEL GÜCÜARTIRICI İLAÇLAR KULLANIYORMUŞ

Yine dilekçede, Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu ve bu ilacın kullanılmış olması sebebiyle eşine sorduğunda ise prostat büyümesini engellemek için kullandığını söylediği ifadelere yer verildi. Rol arkadaşlığı dışında aralarında cinsel birlikteliği olduğundan şüphelendiği eşinin bir de Merabet'e pırlanta yüzük, kolye aksesuar ve saat gibi kıymetli hediyeler aldığını ileri sürüldü. Cenk Torun'un bekar hayatına özendiği, kendini boşanmış biri gibi gösterdiğini ileri süren Nevin Torun, kayınvalidesinden de gerekli desteği görmediğini kaydetti.

CENK TORUN'DAN İDDİALARA CEVAP

Cenk Torun ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Kamuoyunun dikkatine, Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında başlamış olan boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Boşanma davası açmış olan Nevin Torun'un, asılsız olan "zina" iddialarına karşı tüm cevaplarımız mahkemeye, delilleriyle birlikte sunulmuştur. Elbette bu iddialar asılsızdır, doğru değildir. Sayın mahkeme en doğru kararı verecektir" ifadelerine yer verdi.

AYNI ODADA KALIP KAPILARI KİLİTLİYORLARDI

Nevin Torun'un yakın arkadaşı Seren Serengil de geçen gün ikilinin sette aynı odada kaldıklarını, çoğu zaman kapıları kilitlediklerine ve buna set çalışanlarının da şahit olduğunu iddia etti. Bu iddiaları aynı dizide rol alan Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik doğruladı. Züleyha Hamza "Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın olduklarını görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Cenk beyin evli olduğunu bilmiyordum. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Hanım ve oğlu sete gelene kadar" dedi.

"ÇOK RAHAT TAKILIYORLARDI"

Arya Çevik ise ikilinin aynı odada kaldığını belirterek "Bütün set zaten bunun bilincindeydi. Yemeklerini baş başa yiyorlardı. Çok rahat takılıyorlardı" diye konuştu.