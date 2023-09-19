Muğla'nın Dalaman ilçesinde ailesinin yaşadığı evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan dizi oyuncusu Merve Kayaalp'in cenazesi toprağa verildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınan Merve Kayaalp'in cenazesi, önce Dalaman Altıntas Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki baba evine getirildi.

Kayaalp'in cenazesi, Dalaman Merkez Camisinde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Killik mezarlığında toprağa verildi.

Kayaalp'in cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Merve Kayaalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi, Savaşçı dizilerinde ve bazı reklam filmlerinde rol almıştı.