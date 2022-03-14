Dilber Ay'ın oğlu olduğunu söyleyen adam, Bergen'in filminde olay çıkardı! Hakaret ve küfürler havada uçuştu - Haberler

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Dilber Ay'ın oğlu olduğunu söyleyen adam, Bergen'in filminde olay çıkardı! Hakaret ve küfürler havada uçuştu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Dilber Ay'ın oğlu olduğu iddia edilen kişi, dün akşam Bergen filminde olay çıkardı. Bergen filminde sanatçının sesinin olmamasına öfkelenen adam, seyircilere bağırmaya başladı. Öfkesini kontrol edemeyerek küfür ve hakaret eden adam, diğer vatandaşlar tarafından güçlükle salondan çıkarıldı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı Bergen filmi, vizyona girdiği günden beri gündemden düşmüyor. Bergen'in katili Halis Serbest'in yaşadığı Adana Kozan'da vizyona girmemesiyle gündeme gelen filmin, dün akşam İstanbul'da yayınlanan bir seansında da olay çıktı.

Haberler.com'a özel olarak gönderilen videoda, 2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia eden bir kişi, dün akşam Bergen filmini izlemeye gittiği ve olay çıkardığı görülüyor. Geç bir seansta olan filmi ön sıralardan izleyen adam, önce oturduğu yerden tepki gösterdi. Diğer seyircilerin seslerden rahatsız olarak "Kavganızı dışarıda yapın" uyarılarından sonra ise ortalık bir anda karıştı.

Dilber Ay'ın oğlu olduğunu söyleyen adam, Bergen'in filminde olay çıkardı! Hakaret ve küfürler havada uçuştu

Annesinin 4 Şubat'ta vizyona giren filminin bu kadar izlenmediğini söyleyen adam, "Hiçbirinin burada sesini görmedim. Hepiniz aptalsınız. Anladınız mı?" diyerek filmde Bergen'in sesinin olmamasına tepki gösterdi. Araya giren vatandaşlar ise Dilber Ay'ın oğlu olduğunu söyleyen adamı salondan çıkarmaya çalıştı. Alkollü olduğu ileri sürülen adam, hakaretlerine devam edince tansiyon iyice arttı.

Dilber Ay'ın oğlu olduğunu söyleyen adam, Bergen'in filminde olay çıkardı! Hakaret ve küfürler havada uçuştu

Güçlükle sakinleştirilen adam, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkartıldı. Filmin ortasında çıkan kavgadan dolayı vatandaşlar da tepki gösterince film geri sarılarak yeniden ekrana getirildi.

Dilber Ay'ın oğlu olduğunu söyleyen adam, Bergen'in filminde olay çıkardı! Hakaret ve küfürler havada uçuştu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Dilber Ay, İstanbul, Bergen, Film, Magazin, Haberler

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Yorumlar (4)

vatandaş rıza:

Sacmalık dgidipte yapımvıya para kazandırmöayın bırakıp vöp olsun Sanatcının orjınal sesini bile kullanmaya tenizül etmemiş Saatcının bir sürü kaydı var bunun yerine oynayan kişinin sesini kullanmış

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Hamit Gündoğdu:

Dilber ay'in oğlu olduğunu söyleyen kişi hakaret etmesi kendi kişiliğinin yansımasıdır ancak rahmetli Bergen'in filimde sesinin kullanılmaması ise çok yanlış bir uygulama.

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Minecraft Hileleri:

RAHMETLİ BERGEN ILE ALAKALI NE SES NE GÖRÜNTÜ VAR.O İÇE İŞLEYEN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN BERGENLE ALAKASI YOK.

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