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Dilan Polat'ın ardından gözler Engin Polat'a çevrildi! Tahliye için tarih verildi

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilirken, gözler eşi Engin Polat'a çevrildi. Haberler.com Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Polat çiftinin avukatı Vahit Kaya, "Asıl mahkeme Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de başlayacak. Hakim 3 gün üst üste yargılama yapacak. 4 Eylül'de tahliye olma ihtimali de var. İlk duruşmada Engin Polat, babası Sezgin ve kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da tahliye olması gerekiyor." dedi.

Dilan Polat'ın tahliye olmasının ardından Haberler.com Youtube kanalında konuşan Polat çiftinin avukatı Vahit Kaya, "Engin Polat" sorusuna yanıt verdi. Kaya, ""Asıl mahkeme Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de başlayacak. Hakim 3 gün üst üste yargılama yapacak. 4 Eylül'de tahliye olma ihtimali de var. İlk duruşmada Engin Polat, babası Sezgin ve kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da tahliye olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DİLAN POLAT TAHLİYE EDİLDİ

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Polat yurt dışına çıkış yasağı konularak cezaevinden tahliye edilirken, gözler eşi Engin Polat'a çevrildi.

Dilan Polat'ın ardından gözler Engin Polat'a çevrildi! Tahliye için tarih verildi

"ENGİN POLAT 4 EYLÜL'DEKİ İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLABİLİR"

Engin Polat'ın tahliye olup olmayacağı merak edildi. Haberler.com Youtube stüdyosunda açıklamalarda bulunan Polat çiftinin avukatı Vahit Kaya, Engin Polat'ın da eylül ayındaki ilk duruşmada tahliye edilmesini beklediklerini belirtti. Avukat Kaya şunları söyledi: "Asıl mahkeme Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de başlayacak. Hakim 3 gün üst üste yargılama yapacak. 4 Eylül'de tahliye olma ihtimali de var.

Dilan Polat'ın ardından gözler Engin Polat'a çevrildi! Tahliye için tarih verildi

İtirazlarımız devam ediyor. Adli tatil olduğu için mahkemenin asıl hakimi izinli. Nöbetçi hakim bakıyor. İlk duruşmada Engin Polat, babası Sezgin ve kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da tahliye olması gerekiyor. Çünkü gelen raporlar onu gösteriyor. Hakimlerin de ona kanaat getirdiğine inanıyoruz. O yüzden savcılar da tahliye etti. Dilan Polat hakkında iki defa savcılar tahliye talebinde bulunmuştu. Ama reddetmişlerdi. Engin Polat'ın da ilk duruşmada tahliye olmasını bekliyoruz."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin

Dilan Polat Engin Polat 3-sayfa 3.Sayfa Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Erdem Sen:

muz cumhuriyeti

23
0
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Serkan Taşdemir:

banada kaçak iddadan ceza kesildi oynatanlar serbest

22
0
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Bilal Yildiz:

Tahliye sebebi ne simdi? Yada neden tutuklandilar?

19
0
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Murat Kara:

eee o zaman suçlu kim niye girdiler sakızlı satiyorlardi o zaman suçlu yoksa tahliye varsa cezaevinde niye yattılar korkarım suçlu vatandaş yani biz çıkmayalım bizi kimse kurtarmaz parada yok

14
1
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Bükücü:

Adliyenin duvarında yazan "Adalet Mülkün Temelidir" yazısı ne kadar da doğru. Mülkü olana Adalet işlemiyor !!!

11
0
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Baba Yabgu:

O da çıkar merak etmeyin parayı veren düdüğü çalar

6
0
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Lokman Babacan:

Mecbur serbest bırakacaklar okadar para aldilar

5
0
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Revolver:

yarattığınız adaletsizlikle gurur duyun.....

3
0
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okan null:

vay ve paraların yarısını verdiler herkeze anlastilar çıkınca artık gizli gizli yerler paraları kimseninde haberi olmaz.Bosuna demiyorlar adelet paranın temelidir.diye

2
0
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Unbekannt nichts:

Ne güzel hayat

2
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